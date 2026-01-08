Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главная Хоккей Новости

Торпедо – Северсталь, результат матча 29 марта 2026 года, счет 3:2 ОТ, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Торпедо» обыграло «Северсталь» в овертайме, уступая с разницей в две шайбы до 59-й минуты
Комментарии

Сегодня, 29 марта, в Нижнем Новгороде завершился четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало череповецкую «Северсталь». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали хозяева со счётом 3:2 во втором овертайме. Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу нижегородцев.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Рейнгардт (Думбадзе, Грегуар) – 50:55 (5x5)     0:2 Грегуар (Абросимов) – 54:41 (5x5)     1:2 Белевич (Гончарук, Атанасов) – 58:19 (5x5)     2:2 Шавин (Летунов, Фирстов) – 59:10 (5x5)     3:2 Гончарук (Летунов, Фирстов) – 80:13 (5x5)    

Команды долгое время не могли открыть счёт в матче. На 51-й минуте первый гол забил нападающий «Северстали» Илья Рейнгардт, которому ассистировали Давид Думбадзе и Томас Грегуар. На 55-й минуте Томас Грегуар забросил вторую шайбу гостей. За полторы минуты до конца Андрей Белевич размочил счёт. На последней минуте третьего периода Никита Шавин сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время победу одержали хозяева. На 13-й секунде второго овертайма Сергей Гончарук забросил победную шайбу.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 31 марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется

Календарь плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
«Торпедо» забросило «Северстали» две шайбы с пустыми воротами и перевело матч в овертайм
