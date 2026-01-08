«Торпедо» обыграло «Северсталь» в овертайме, уступая с разницей в две шайбы до 59-й минуты

Сегодня, 29 марта, в Нижнем Новгороде завершился четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало череповецкую «Северсталь». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали хозяева со счётом 3:2 во втором овертайме. Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу нижегородцев.

Команды долгое время не могли открыть счёт в матче. На 51-й минуте первый гол забил нападающий «Северстали» Илья Рейнгардт, которому ассистировали Давид Думбадзе и Томас Грегуар. На 55-й минуте Томас Грегуар забросил вторую шайбу гостей. За полторы минуты до конца Андрей Белевич размочил счёт. На последней минуте третьего периода Никита Шавин сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время победу одержали хозяева. На 13-й секунде второго овертайма Сергей Гончарук забросил победную шайбу.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 31 марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется