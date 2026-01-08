ЦСКА в третий раз в серии обыграл СКА и находится в одной победе от выхода в 1/4 плей-офф

Сегодня, 29 марта, в Санкт-Петербурге завершился четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный СКА принимал московский ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали московские армейцы со счётом 4:2. Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу московской команды.
На седьмой минуте матча счёт открыл нападающий ЦСКА Прохор Полтапов с передач Никиты Охотюка и Максима Соркина. На 16-й минуте Андрей Педан сравнял счёт. Во втором периоде Денис Гурьянов оформил дубль и позволил ЦСКА повести со счётом 3:1. На старте третьего периода Сергей Сапего сократил отставание в счёте до минимума. В концовке третьего периода Виталий Абрамов забросил шайбу в пустые ворота.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 31 марта, 2*, 4* апреля.
* если потребуется
- 29 марта 2026
