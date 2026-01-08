Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА – ЦСКА, результат матча 29 марта 2026 года, счет 2:4, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

ЦСКА в третий раз в серии обыграл СКА и находится в одной победе от выхода в 1/4 плей-офф
Комментарии

Сегодня, 29 марта, в Санкт-Петербурге завершился четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный СКА принимал московский ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали московские армейцы со счётом 4:2. Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу московской команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Полтапов (Охотюк, Соркин) – 06:47 (5x5)     1:1 Педан (Хайруллин, Плотников) – 15:49 (5x5)     1:2 Гурьянов – 24:46 (5x5)     1:3 Гурьянов (Коваленко) – 33:08 (4x4)     2:3 Сапего (Романов, Филлипс) – 42:25 (5x5)     2:4 Абрамов – 58:30 (en)    

На седьмой минуте матча счёт открыл нападающий ЦСКА Прохор Полтапов с передач Никиты Охотюка и Максима Соркина. На 16-й минуте Андрей Педан сравнял счёт. Во втором периоде Денис Гурьянов оформил дубль и позволил ЦСКА повести со счётом 3:1. На старте третьего периода Сергей Сапего сократил отставание в счёте до минимума. В концовке третьего периода Виталий Абрамов забросил шайбу в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 31 марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется

Календарь плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android