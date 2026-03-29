Все новости
«Торпедо» забросило «Северстали» две шайбы с пустыми воротами и перевело матч в овертайм

«Торпедо» забросило «Северстали» две шайбы с пустыми воротами и перевело матч в овертайм
Сегодня, 29 марта, в Нижнем Новгороде в эти минуты проходит четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимает череповецкую «Северсталь». Идёт овертайм — счёт 2:2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Рейнгардт (Думбадзе, Грегуар) – 50:55 (5x5)     0:2 Грегуар (Абросимов) – 54:41 (5x5)     1:2 Белевич (Гончарук, Атанасов) – 58:19 (5x5)     2:2 Шавин (Летунов, Фирстов) – 59:10 (5x5)     3:2 Гончарук (Летунов, Фирстов) – 80:13 (5x5)    

«Торпедо» уступало в счёте до 59-й минуты матча и пыталось отыграться при игре с пустыми воротами. На отметке в 58 минут и 19 секунд первую шайбу нижегородцев забросил Андрей Белевич. Спустя несколько секунд в 59:10 Никита Шавин сравнял счёт в матче и перевёл игру в овертайм.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

