«Торпедо» забросило «Северстали» две шайбы с пустыми воротами и перевело матч в овертайм

Сегодня, 29 марта, в Нижнем Новгороде в эти минуты проходит четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимает череповецкую «Северсталь». Идёт овертайм — счёт 2:2.

«Торпедо» уступало в счёте до 59-й минуты матча и пыталось отыграться при игре с пустыми воротами. На отметке в 58 минут и 19 секунд первую шайбу нижегородцев забросил Андрей Белевич. Спустя несколько секунд в 59:10 Никита Шавин сравнял счёт в матче и перевёл игру в овертайм.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.