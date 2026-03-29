«Торпедо» забросило «Северстали» две шайбы с пустыми воротами и перевело матч в овертайм
Поделиться
Сегодня, 29 марта, в Нижнем Новгороде в эти минуты проходит четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимает череповецкую «Северсталь». Идёт овертайм — счёт 2:2.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Рейнгардт (Думбадзе, Грегуар) – 50:55 (5x5) 0:2 Грегуар (Абросимов) – 54:41 (5x5) 1:2 Белевич (Гончарук, Атанасов) – 58:19 (5x5) 2:2 Шавин (Летунов, Фирстов) – 59:10 (5x5) 3:2 Гончарук (Летунов, Фирстов) – 80:13 (5x5)
«Торпедо» уступало в счёте до 59-й минуты матча и пыталось отыграться при игре с пустыми воротами. На отметке в 58 минут и 19 секунд первую шайбу нижегородцев забросил Андрей Белевич. Спустя несколько секунд в 59:10 Никита Шавин сравнял счёт в матче и перевёл игру в овертайм.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Комментарии
