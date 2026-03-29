Анвар Гатиятулин высказался о победе «Ак Барса» над «Трактором» во втором овертайме

Анвар Гатиятулин высказался о победе «Ак Барса» над «Трактором» во втором овертайме
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победу над «Трактором» (3:2 2ОТ, 3-1) во втором овертайме четвёртого матча серии первого раунда плей-офф.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Ливо (Джиошвили, Григоренко) – 02:57 (5x4)     1:1 Яшкин (Фальковский, Фисенко) – 07:32 (5x5)     1:2 Галимов (Миллер, Лямкин) – 11:47 (5x5)     2:2 Джиошвили (Светлаков, Григоренко) – 28:29 (5x4)     2:3 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 91:50 (5x5)    

«Наверное, самый долгий матч в моей карьере, не помню. Понимали, что в плей-офф могут быть разные сценарии. Никакого феномена в свежести нет, мы и в прошлом матче играли активно, просто не совсем правильно распоряжались своими отрезками. В этот раз соперник быстро воспользовался большинством, но мы добавили в движении, играли в давлении, то, что требовали от ребят – они выполняли.

Где-то ребята выпадали из игрового ритма, не стали рисковать и доиграли в три пятёрки. Мы смотрим разные позиционные атаки, соперник хорошо блокирует броски, есть у нас дополнительные опции, пользуемся ими», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

