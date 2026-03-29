Анвар Гатиятулин высказался о победе «Ак Барса» над «Трактором» во втором овертайме

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победу над «Трактором» (3:2 2ОТ, 3-1) во втором овертайме четвёртого матча серии первого раунда плей-офф.
«Наверное, самый долгий матч в моей карьере, не помню. Понимали, что в плей-офф могут быть разные сценарии. Никакого феномена в свежести нет, мы и в прошлом матче играли активно, просто не совсем правильно распоряжались своими отрезками. В этот раз соперник быстро воспользовался большинством, но мы добавили в движении, играли в давлении, то, что требовали от ребят – они выполняли.
Где-то ребята выпадали из игрового ритма, не стали рисковать и доиграли в три пятёрки. Мы смотрим разные позиционные атаки, соперник хорошо блокирует броски, есть у нас дополнительные опции, пользуемся ими», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 29 марта 2026
