Гатиятулин высказался об игре Марченко, Яруллина, Билялова и Арефьева

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился мнением об игре хоккеистов казанской команды в четвёртом матче серии с «Трактором» (3:2 2ОТ, 3-1).
«Хорошая командная победа. У нас все, кто выходит, у кого-то больше времени, у кого-то меньше, но даже те, кто не играл в тренировочном процессе, держат форму. Сегодня сыграл Альберт Яруллин, все в обойме.
Алексей Марченко? Мы смотрим, как проходит матч, приняли решение доиграть в других сочетаниях. Но все готовы. Не скажу, что Билялов «поплыл» в пятницу, он хорошо сыграл. Пропущенные шайбы – стечение обстоятельств. Макс Арефьев дал нам опцию, что мы можем на него рассчитывать, тщательно изучаем, кого из вратарей можем задействовать, сегодня этим воспользовались», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 29 марта 2026
