Корешков — о поражении от «Ак Барса»: сделаем всё, чтобы вернуть серию в Челябинск

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался о поражении от «Ак Барса» (2:3 2ОТ, 1-3) в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Ливо (Джиошвили, Григоренко) – 02:57 (5x4)     1:1 Яшкин (Фальковский, Фисенко) – 07:32 (5x5)     1:2 Галимов (Миллер, Лямкин) – 11:47 (5x5)     2:2 Джиошвили (Светлаков, Григоренко) – 28:29 (5x4)     2:3 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 91:50 (5x5)    

«Очередное сражение. Можно долго рассуждать по нашим незасчитанным шайбам, но не могу обсуждать судейские решения. Играли неплохо, всё было рядышком. Фарт не на нашей стороне, но мы сделаем всё, чтобы вернуть серию в Челябинск. Тяжело играть в три звена, но зато все были в тонусе.

Мы начали не так качественно контролировать шайбу, и на этом фоне всем показалось, что «Ак Барс» свежее в овертайме. Все устали, но нам нужно было лучше действовать в контроле. Посмотрим видео, разберём матч. Четвёртый матч – когда нужно, играли жёстко. Егор Коршков хоть в четвёртой линии играет, неважно где, у него достаточно игрового времени.

Получилась неплохая «химия» в большинстве, они постоянно играют в зоне соперника, забивают голы. Никаких вопросов к спецбригаде», – передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

