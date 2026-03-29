Никитин оценил победу ЦСКА над СКА в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о победе над СКА (4:2, 3-1) в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Полтапов (Охотюк, Соркин) – 06:47 (5x5)     1:1 Педан (Хайруллин, Плотников) – 15:49 (5x5)     1:2 Гурьянов – 24:46 (5x5)     1:3 Гурьянов (Коваленко) – 33:08 (4x4)     2:3 Сапего (Романов, Филлипс) – 42:25 (5x5)     2:4 Абрамов – 58:30 (en)    

— Тяжёлая игра, готовимся дальше.

— Что поменяли по сравнению с предыдущей игрой, сегодня был более высокий атакующий темп?
— Обращали внимание на детали, которые запускают механизм этого темпа. Особо ничего не меняли, просто детали разбирали.

— В чём была задача на матч четвёртого звена, они очень габаритные?
— Мы точно тройки не по весовым показателям делаем. Верхние тройки достаточно долго вместе играют. А Клин только вернулся после операции, Серёга Калинин. Задачи у всех троек плюс-минус одинаковые. Понятно, что надо использовать свои росто-весовые показатели, ребята это и делали.

— Насколько Гурьянова предыдущая шайба в плей-офф раскрепостила?
— Денис достаточно опытный игрок, не думаю, что его это раскрепостило или закрепощало. Для нападающего любая заброшенная шайба придаёт уверенности. Но гармония должна быть, это не должно расхолаживать, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

