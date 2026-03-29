Никитин оценил победу ЦСКА над СКА в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о победе над СКА (4:2, 3-1) в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

— Тяжёлая игра, готовимся дальше.

— Что поменяли по сравнению с предыдущей игрой, сегодня был более высокий атакующий темп?

— Обращали внимание на детали, которые запускают механизм этого темпа. Особо ничего не меняли, просто детали разбирали.

— В чём была задача на матч четвёртого звена, они очень габаритные?

— Мы точно тройки не по весовым показателям делаем. Верхние тройки достаточно долго вместе играют. А Клин только вернулся после операции, Серёга Калинин. Задачи у всех троек плюс-минус одинаковые. Понятно, что надо использовать свои росто-весовые показатели, ребята это и делали.

— Насколько Гурьянова предыдущая шайба в плей-офф раскрепостила?

— Денис достаточно опытный игрок, не думаю, что его это раскрепостило или закрепощало. Для нападающего любая заброшенная шайба придаёт уверенности. Но гармония должна быть, это не должно расхолаживать, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.