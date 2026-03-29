Никитин рассказал, почему Эберт пропустил четвёртый матч серии со СКА

Никитин рассказал, почему Эберт пропустил четвёртый матч серии со СКА
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал, почему защитник армейской команды Ник Эберт пропустил четвёртый матч серии со СКА.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Полтапов (Охотюк, Соркин) – 06:47 (5x5)     1:1 Педан (Хайруллин, Плотников) – 15:49 (5x5)     1:2 Гурьянов – 24:46 (5x5)     1:3 Гурьянов (Коваленко) – 33:08 (4x4)     2:3 Сапего (Романов, Филлипс) – 42:25 (5x5)     2:4 Абрамов – 58:30 (en)    

— Что с Эбертом?
— Ничего, всё нормально. Он три матча подряд сыграл. Он же к нам поздно присоединился, дали восстановиться.

— Как оцените перспективы в серии?
— Этим и прекрасен спорт. Оценивать – задача экспертов, мы просто фокусируемся, готовимся к следующему матчу, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В конце января ЦСКА заключил контракт до конца сезона с защитником Ником Эбертом. За армейцев в текущем сезоне защитник провёл девять матчей с учётом плей-офф.

