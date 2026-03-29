Никитин рассказал, почему Эберт пропустил четвёртый матч серии со СКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал, почему защитник армейской команды Ник Эберт пропустил четвёртый матч серии со СКА.

— Что с Эбертом?

— Ничего, всё нормально. Он три матча подряд сыграл. Он же к нам поздно присоединился, дали восстановиться.

— Как оцените перспективы в серии?

— Этим и прекрасен спорт. Оценивать – задача экспертов, мы просто фокусируемся, готовимся к следующему матчу, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В конце января ЦСКА заключил контракт до конца сезона с защитником Ником Эбертом. За армейцев в текущем сезоне защитник провёл девять матчей с учётом плей-офф.