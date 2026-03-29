Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об отменённых голах в четвёртом матче серии с «Трактором» (3:2 2ОТ, 3-1).

«Насчёт сигнализации – у вас неверная информация, всё было по плану. Зинэтула Билялетдинов? Я не раз уже говорил про его роль, он смотрит сверху, особенно в плей-офф важно собирать всю информацию, видно картинку лучше.

Что касается отменённых шайб – никаких вопросов. У нас был похожий эпизод в серии с «Динамо», когда нам также отменили после запроса на пропущенную остановку игры, по голам в овертайме также всё ясно. Что касается празднования в первом овертайме – команда неверно услышала судью», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.