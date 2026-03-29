Гатиятулин высказался об отменённых голах в четвёртом матче серии с «Трактором»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об отменённых голах в четвёртом матче серии с «Трактором» (3:2 2ОТ, 3-1).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Ливо (Джиошвили, Григоренко) – 02:57 (5x4) 1:1 Яшкин (Фальковский, Фисенко) – 07:32 (5x5) 1:2 Галимов (Миллер, Лямкин) – 11:47 (5x5) 2:2 Джиошвили (Светлаков, Григоренко) – 28:29 (5x4) 2:3 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 91:50 (5x5)
«Насчёт сигнализации – у вас неверная информация, всё было по плану. Зинэтула Билялетдинов? Я не раз уже говорил про его роль, он смотрит сверху, особенно в плей-офф важно собирать всю информацию, видно картинку лучше.
Что касается отменённых шайб – никаких вопросов. У нас был похожий эпизод в серии с «Динамо», когда нам также отменили после запроса на пропущенную остановку игры, по голам в овертайме также всё ясно. Что касается празднования в первом овертайме – команда неверно услышала судью», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
