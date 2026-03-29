Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин высказался об отменённых голах в четвёртом матче серии с «Трактором»

Гатиятулин высказался об отменённых голах в четвёртом матче серии с «Трактором»
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об отменённых голах в четвёртом матче серии с «Трактором» (3:2 2ОТ, 3-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Ливо (Джиошвили, Григоренко) – 02:57 (5x4)     1:1 Яшкин (Фальковский, Фисенко) – 07:32 (5x5)     1:2 Галимов (Миллер, Лямкин) – 11:47 (5x5)     2:2 Джиошвили (Светлаков, Григоренко) – 28:29 (5x4)     2:3 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 91:50 (5x5)    

«Насчёт сигнализации – у вас неверная информация, всё было по плану. Зинэтула Билялетдинов? Я не раз уже говорил про его роль, он смотрит сверху, особенно в плей-офф важно собирать всю информацию, видно картинку лучше.

Что касается отменённых шайб – никаких вопросов. У нас был похожий эпизод в серии с «Динамо», когда нам также отменили после запроса на пропущенную остановку игры, по голам в овертайме также всё ясно. Что касается празднования в первом овертайме – команда неверно услышала судью», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android