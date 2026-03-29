«Рано говорить о судьбе серии». Защитник «Ак Барса» — о победе над «Трактором» в 5-м матче

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин высказался о возвращении в команду после пропуска матчей из-за травмы.

«Без игрового тонуса было тяжело, но втянулся, ребята помогли. Получилась интересная игра, очень активная. Главное, что довели её до победы. Смотреть с трибуны сложнее, потому что ты не знаешь, как и чем помочь команде в этот момент.

Пока рано говорить о судьбе серии. «Трактор» – очень мастеровитый соперник. Прими Кравцов шайбу на сантиметр ниже или шайба при нашем броске зашла бы на сантиметр глубже – всё могло завершиться иначе. Мелочи выходят на первый план», – передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.