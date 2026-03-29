«Рано говорить о судьбе серии». Защитник «Ак Барса» — о победе над «Трактором» в 5-м матче
Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин высказался о возвращении в команду после пропуска матчей из-за травмы.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Ливо (Джиошвили, Григоренко) – 02:57 (5x4) 1:1 Яшкин (Фальковский, Фисенко) – 07:32 (5x5) 1:2 Галимов (Миллер, Лямкин) – 11:47 (5x5) 2:2 Джиошвили (Светлаков, Григоренко) – 28:29 (5x4) 2:3 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 91:50 (5x5)
«Без игрового тонуса было тяжело, но втянулся, ребята помогли. Получилась интересная игра, очень активная. Главное, что довели её до победы. Смотреть с трибуны сложнее, потому что ты не знаешь, как и чем помочь команде в этот момент.
Пока рано говорить о судьбе серии. «Трактор» – очень мастеровитый соперник. Прими Кравцов шайбу на сантиметр ниже или шайба при нашем броске зашла бы на сантиметр глубже – всё могло завершиться иначе. Мелочи выходят на первый план», – передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
