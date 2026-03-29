Альберт Яруллин высказался о принципиальности матчей с «Трактором» в Челябинске

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин высказался о принципиальности матча с «Трактором» в Челябинске. Игрок обороны с 2021 по 2024 год выступал за челябинский клуб.

«Принципиальность матчей в Челябинске? Плей-офф – совсем другая страница. Кто бы ни попался в плей-офф – всегда будет запредельный накал, эмоции в раздевалке. Люди, которые испытывали это, поймут меня.

Отмена трёх шайб в одной игре? Сразу не вспомню, но, кажется, такое было. И четыре гола отменяли как-то», – передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Следующие матчи серии состоятся 31 марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется