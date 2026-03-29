Альберт Яруллин высказался о принципиальности матчей с «Трактором» в Челябинске
Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин высказался о принципиальности матча с «Трактором» в Челябинске. Игрок обороны с 2021 по 2024 год выступал за челябинский клуб.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Ливо (Джиошвили, Григоренко) – 02:57 (5x4) 1:1 Яшкин (Фальковский, Фисенко) – 07:32 (5x5) 1:2 Галимов (Миллер, Лямкин) – 11:47 (5x5) 2:2 Джиошвили (Светлаков, Григоренко) – 28:29 (5x4) 2:3 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 91:50 (5x5)
«Принципиальность матчей в Челябинске? Плей-офф – совсем другая страница. Кто бы ни попался в плей-офф – всегда будет запредельный накал, эмоции в раздевалке. Люди, которые испытывали это, поймут меня.
Отмена трёх шайб в одной игре? Сразу не вспомню, но, кажется, такое было. И четыре гола отменяли как-то», – передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Следующие матчи серии состоятся 31 марта, 2*, 4* апреля.
* если потребуется
