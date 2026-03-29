Защитник СКА Андрей Педан высказался о поражении в четвёртом матче серии с ЦСКА (2:4, 0-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Полтапов (Охотюк, Соркин) – 06:47 (5x5)     1:1 Педан (Хайруллин, Плотников) – 15:49 (5x5)     1:2 Гурьянов – 24:46 (5x5)     1:3 Гурьянов (Коваленко) – 33:08 (4x4)     2:3 Сапего (Романов, Филлипс) – 42:25 (5x5)     2:4 Абрамов – 58:30 (en)    

– ЦСКА играет терпеливо в своей зоне, ждёт ошибок. Мы их допускали, нас ловили на контратаках. У нас тоже были моменты, как в конце у Рокко [Гримальди], но не смогли реализовать. Игра кость в кость.

– Как эмоционально реагировали на потери, особенно с вашей сломанной клюшкой?
– Это часть игры. Гурьянов отлично сыграл. Нужно быстро такое забывать. Если такое держать в голове, то будет быстро наслаиваться. В плей-офф память должна быть как у рыбы.

– Расскажите про ваш гол.
– Подключился к атаке, сыграл на месте нападающего. У нас был контроль, решил остаться на пятаке. Оставалось просто выиграть борьбу. В плей-офф очень много голов забивают с рикошетов и подставлений. Выигрывать пятак очень важно.

– Как оцените дальнейшие перспективы команды?
– Серия до четырёх побед. Следующая игра важная. Она не закончится, пока кто-то не выиграет четыре матча, – передаёт слова Педана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

