Защитник СКА Андрей Педан высказался о поражении в четвёртом матче серии с ЦСКА (2:4, 0-1).
– ЦСКА играет терпеливо в своей зоне, ждёт ошибок. Мы их допускали, нас ловили на контратаках. У нас тоже были моменты, как в конце у Рокко [Гримальди], но не смогли реализовать. Игра кость в кость.
– Как эмоционально реагировали на потери, особенно с вашей сломанной клюшкой?
– Это часть игры. Гурьянов отлично сыграл. Нужно быстро такое забывать. Если такое держать в голове, то будет быстро наслаиваться. В плей-офф память должна быть как у рыбы.
– Расскажите про ваш гол.
– Подключился к атаке, сыграл на месте нападающего. У нас был контроль, решил остаться на пятаке. Оставалось просто выиграть борьбу. В плей-офф очень много голов забивают с рикошетов и подставлений. Выигрывать пятак очень важно.
– Как оцените дальнейшие перспективы команды?
– Серия до четырёх побед. Следующая игра важная. Она не закончится, пока кто-то не выиграет четыре матча, – передаёт слова Педана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 29 марта 2026
