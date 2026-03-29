Ларионов — об 1-3 с ЦСКА: должны вернуть серию в Питер, другого плана нет

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о поражении в четвёртом матче серии с ЦСКА (2:4, 1-3).

— Мы попали в непростую ситуацию, которая нам даст возможность либо утонуть, либо выплыть. Хорошая команда, характер, история, традиции, город – все игроки должны из себя это достать и вернуть серию в Питер. Другого плана у нас нет, этот план выполним. Мы верим в команду, что сделаем это.

— Две ошибки и одно несчастье защитника, чем объяснить позиционную неразбериху?

— Трудно найти слова. Человеческий фактор нельзя прогнозировать. Ломается клюшка, выходил один на один, забивается гол. Игрок думал, что может помочь в атаке, выход один на один — гол. Сломанная клюшка – технический элемент, тут ничего не сделаешь. Но в плей-офф мелочей не бывает. Но мы могли сравнять, выиграть, у нас было пару хороших моментов в третьем периоде, но мы их не использовали. Нет ответа на ваш вопрос.

— Когда сняли вратаря, передача вдоль синей привела к пропущенному голу. Как оцените?

— Всегда можно сказать, что игрок может сыграть более точно, уверенно. Но с трибуны всегда видно лучше, чем с поля. Тем более Плотников – опытный, знает, как это делать. Могу сослаться на то, что все сегодняшние ошибки мы должны будем исправить в следующем матче. И дать команде надежду на шестую игру. Это будет главная мотивация.

Ты не можешь проигрывать серии таким образом, первый матч – за полторы минуты до конца. Дальше получаешь удаление, вдруг возникает большое удаление против нас непонятно откуда. Это тоже непонятно. Надеюсь, удача, отскоки будут в нашу сторону. Но в основном это должен быть характер, желание, стойкость коллектива, который должен сыграть лучший матч в сезоне, если не в жизни, и выиграть.

— На чём основан ваш оптимизм?

— Характер, страсть, традиции, город, который может сгибаться, но не ломается. Надеюсь, смогу донести это до ребят, включая легионеров. В этом случае у нас будет шанс перевести серию в Питер, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.