Ларионов — о Гримальди: надеюсь, наконец сделает что-то, чтобы выиграть матч. Хет-трик

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об игре нападающего Рокко Гримальди, не набравшего очков в четырёх матчах серии с ЦСКА.

— Моменты есть, но реализация у того же Гримальди, у других ребят… Есть ощущение, что ваши ребята побаиваются соперника?

— Опытные ребята должны иметь холодную кровь, чтобы такие моменты исполнять. К сожалению, этого не произошло. Надеюсь, их будет больше в следующей игре. И тот, кого вы назвали, наконец сделает что-то, чтобы выиграть матч.

— У Гримальди 0 очков, самый дорогой игрок. Наверное, вы другого ожидали от него? Может, он не понимает, где он находится?

— А что вы скажете, вам нравится этот игрок?

— Не нравится, что он не может очков набрать.

— Мы тоже об этом думаем, говорим, пытаемся найти подход. Пока не получается. Ждём, верим и будем верить до конца. У нас просто некем заменить. Надеюсь, он сделает хет-трик в следующем матче, и мы хотим помочь ему. Но прежде он должен помочь команде сам, это самое главное, что мы хотим от него получить, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.