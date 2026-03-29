Ларионов — о Гримальди: надеюсь, наконец сделает что-то, чтобы выиграть матч. Хет-трик

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об игре нападающего Рокко Гримальди, не набравшего очков в четырёх матчах серии с ЦСКА.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Полтапов (Охотюк, Соркин) – 06:47 (5x5)     1:1 Педан (Хайруллин, Плотников) – 15:49 (5x5)     1:2 Гурьянов – 24:46 (5x5)     1:3 Гурьянов (Коваленко) – 33:08 (4x4)     2:3 Сапего (Романов, Филлипс) – 42:25 (5x5)     2:4 Абрамов – 58:30 (en)    

— Моменты есть, но реализация у того же Гримальди, у других ребят… Есть ощущение, что ваши ребята побаиваются соперника?
— Опытные ребята должны иметь холодную кровь, чтобы такие моменты исполнять. К сожалению, этого не произошло. Надеюсь, их будет больше в следующей игре. И тот, кого вы назвали, наконец сделает что-то, чтобы выиграть матч.

— У Гримальди 0 очков, самый дорогой игрок. Наверное, вы другого ожидали от него? Может, он не понимает, где он находится?
— А что вы скажете, вам нравится этот игрок?

— Не нравится, что он не может очков набрать.
— Мы тоже об этом думаем, говорим, пытаемся найти подход. Пока не получается. Ждём, верим и будем верить до конца. У нас просто некем заменить. Надеюсь, он сделает хет-трик в следующем матче, и мы хотим помочь ему. Но прежде он должен помочь команде сам, это самое главное, что мы хотим от него получить, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

