Ларионов ответил на вопрос, сможет ли Уилсон сыграть в пятом матче с ЦСКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос, сможет ли нападающий Скотт Уилсон сыграть в пятом матче серии с ЦСКА.

— У ЦСКА четвёртое звено габаритное, какая задача была у вашего четвёртого звена против этих ребят?

— Мы не смотрим на рост, вес, опыт. Наша молодёжь играет от чистого сердца. У нас больше нет других людей, травмированных мы не ждём. Наш состав в состоянии перевернуть серию, и мы приложим все усилия, чтобы это случилось.

— Уилсон тоже выбыл?

— На данный момент да. Есть небольшой шанс, что он сыграет в Москве. Мы узнаем это во вторник утром. Пока шансы 50/50, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.