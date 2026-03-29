Ларионов: перетолкать, перебороть — это не игра. СКА должен играть, контролировать шайбу

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что петербургский клуб должен играть через контроль шайбы в серии с ЦСКА (1-3).

— По физике СКА проигрывает, сегодня проиграл второй период, почему это происходит и чем это компенсировать?

— Забитыми голами и контролем шайбы. Когда мы контролируем шайбу, играем в тот хоккей, который мы ставим, тогда мы получаем преимущество. Когда начинаешь играть в тот же хоккей, что и соперник, то перетолкать сегодня очень сложно кого-либо. Мы играем с командой, которая любит играть просто, от обороны. Против большой команды всегда важен контроль. Перетолкать, перебороть — это не игра. Мы должны играть. У нас есть резерв, и мы должны им воспользоваться, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.