Ларионов: перетолкать, перебороть — это не игра. СКА должен играть, контролировать шайбу

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что петербургский клуб должен играть через контроль шайбы в серии с ЦСКА (1-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Полтапов (Охотюк, Соркин) – 06:47 (5x5)     1:1 Педан (Хайруллин, Плотников) – 15:49 (5x5)     1:2 Гурьянов – 24:46 (5x5)     1:3 Гурьянов (Коваленко) – 33:08 (4x4)     2:3 Сапего (Романов, Филлипс) – 42:25 (5x5)     2:4 Абрамов – 58:30 (en)    

— По физике СКА проигрывает, сегодня проиграл второй период, почему это происходит и чем это компенсировать?
— Забитыми голами и контролем шайбы. Когда мы контролируем шайбу, играем в тот хоккей, который мы ставим, тогда мы получаем преимущество. Когда начинаешь играть в тот же хоккей, что и соперник, то перетолкать сегодня очень сложно кого-либо. Мы играем с командой, которая любит играть просто, от обороны. Против большой команды всегда важен контроль. Перетолкать, перебороть — это не игра. Мы должны играть. У нас есть резерв, и мы должны им воспользоваться, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Видео
ЦСКА в третий раз в серии обыграл СКА и находится в одной победе от выхода в 1/4 плей-офф
