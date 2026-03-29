Ларионов: перетолкать, перебороть — это не игра. СКА должен играть, контролировать шайбу

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что петербургский клуб должен играть через контроль шайбы в серии с ЦСКА (1-3).
— По физике СКА проигрывает, сегодня проиграл второй период, почему это происходит и чем это компенсировать?
— Забитыми голами и контролем шайбы. Когда мы контролируем шайбу, играем в тот хоккей, который мы ставим, тогда мы получаем преимущество. Когда начинаешь играть в тот же хоккей, что и соперник, то перетолкать сегодня очень сложно кого-либо. Мы играем с командой, которая любит играть просто, от обороны. Против большой команды всегда важен контроль. Перетолкать, перебороть — это не игра. Мы должны играть. У нас есть резерв, и мы должны им воспользоваться, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 29 марта 2026
-
21:40
-
21:22
-
21:06
-
21:02
-
21:00
-
20:51
-
20:43
-
20:40
-
20:27
-
20:21
-
20:15
-
20:09
-
20:03
-
19:58
-
19:55
-
19:44
-
19:30
-
19:26
-
19:00
-
18:41
-
18:29
-
18:09
-
17:44
-
17:37
-
17:28
-
17:20
-
17:05
-
17:02
-
16:47
-
16:42
-
16:20
-
15:47
-
15:28
-
15:18
-
15:08