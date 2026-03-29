Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Главные герои — игроки, а не арбитры. Масса вопросов». Ларинов о судействе в серии с ЦСКА
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал судейство в серии первого раунда плей-офф с ЦСКА (1-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Полтапов (Охотюк, Соркин) – 06:47 (5x5)     1:1 Педан (Хайруллин, Плотников) – 15:49 (5x5)     1:2 Гурьянов – 24:46 (5x5)     1:3 Гурьянов (Коваленко) – 33:08 (4x4)     2:3 Сапего (Романов, Филлипс) – 42:25 (5x5)     2:4 Абрамов – 58:30 (en)    

— Был момент, когда у СКА должно было быть большинство, но Романов пошёл на странный силовой, который лишил вас большинства. Чем объясните его вспыльчивость?
— Романов играет от сердца, на него приятно смотреть, его энтузиазм передаётся команде. А удаление, которое дали… Всегда можно найти массу причин. Когда хамство, игра в голову, колено – это должны быть большие штрафы. Мы этого не получаем от арбитров. Маленькие фолы, которые делаем мы, вообще не должны быть фиксированы в таких матчах. Главные герои – это игроки, а не арбитры. Здесь тоже масса вопросов, но мы не можем их контролировать, поменять. К сожалению, готовишься выйти «5 на 4», а тебе выписывают штраф на пять минут, и ты не понимаешь, откуда и почему. Нет объяснения – просто загорается «пятёрка». И ты остаёшься «4 на 4», а потом ещё три минуты меньшинства, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android