«Главные герои — игроки, а не арбитры. Масса вопросов». Ларинов о судействе в серии с ЦСКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал судейство в серии первого раунда плей-офф с ЦСКА (1-3).
— Был момент, когда у СКА должно было быть большинство, но Романов пошёл на странный силовой, который лишил вас большинства. Чем объясните его вспыльчивость?
— Романов играет от сердца, на него приятно смотреть, его энтузиазм передаётся команде. А удаление, которое дали… Всегда можно найти массу причин. Когда хамство, игра в голову, колено – это должны быть большие штрафы. Мы этого не получаем от арбитров. Маленькие фолы, которые делаем мы, вообще не должны быть фиксированы в таких матчах. Главные герои – это игроки, а не арбитры. Здесь тоже масса вопросов, но мы не можем их контролировать, поменять. К сожалению, готовишься выйти «5 на 4», а тебе выписывают штраф на пять минут, и ты не понимаешь, откуда и почему. Нет объяснения – просто загорается «пятёрка». И ты остаёшься «4 на 4», а потом ещё три минуты меньшинства, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 29 марта 2026
