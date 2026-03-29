Форвард «Локомотива» Фрейз дисквалифицирован, нападающий «Спартака» Порядин оштрафован

Форвард «Локомотива» Байрон Фрейз дисквалифицирован, нападающий «Спартака» Павел Порядин оштрафован по итогам третьего матча серии первого раунда плей-офф.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матча «Спартак» – «Локомотив» и принял решение наложить на нападающего «Локомотива» Байрона Фрейза наказание по п. 1.7.2 Дисциплинарного регламента КХЛ (Неправильная атака соперника), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Спартака» Павла Порядина наказание по п. 1.13.1 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой) и подвергнуть денежному штрафу», — сообщает официальный сайт КХЛ.

ВИДЕО