Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Назаров — о Тардифе: он так и не понял — без России институт хоккейных сборных не работает

Известный тренер Андрей Назаров высказался о предстоящем уходе Люка Тардифа с поста президента Международной федерации хоккея.

«Все мы надеемся, что новый руководитель ИИХФ будет более профессиональным и наконец-то начнёт осознавать, что без сборной России институт хоккейных сборных не работает. Жаль, что Люк Тардиф этого так и не понял. Женский, юниорский, молодёжный, мужской хоккей — сборная России должна принимать участие во всех международных соревнованиях. Без нашей сборной все турниры сродни автомобилю, который приехал к бензоколонке, а вместо бензина тебе пытаются продать дворники. В итоге дальше ты никуда не поедешь, будешь стоять на одном месте», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

