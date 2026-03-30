Андрей Назаров высказался о ходе первого раунда плей-офф КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров заявил, что получает удовольствие от просмотра матчей Кубка Гагарина.

«Плей-офф, как мы и думали, получается очень ярким. Ребята блокируют шайбы, занимаются самопожертвованием, много травм, спорных ситуаций, но никуда от этого не деться. Смотреть за розыгрышем Кубка Гагарина — сплошное наслаждение, этот турнир украшает весь наш хоккей не только в России, но и во всей Европе. Не зря наша лига является лучшей и самой популярной на континенте. Рейтинги с каждым днём только растут, интерес повышается. С удовольствием продолжаем смотреть дальше», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.