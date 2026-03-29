«Филадельфия» подписала контракт с капитаном канадской молодёжной сборной Мартоном

«Филадельфия Флайерз» объявила о подписании трёхлетнего контракта новичка с нападающим Портером Мартоном. Форвард присоединится к «Флайерз» до конца сезона-2025/2026.

19-летний Мартон был выбран «Флайерз» в первом раунде (6-й общий номер) драфта НХЛ 2025 года. Он стал первым игроком из драфта 2025 года, подписавшим контракт новичка с клубом НХЛ.

В сезоне-2025/2026 Мартон завершил свой первый сезон в студенческом хоккее в составе команды Мичиганского государственного университета и набрал 50 (25 голов, 25 передач) очков в 35 играх.

Мартон представлял Канаду на двух молодёжных чемпионатах мира (2026 и 2025), одном чемпионате мира (2025), двух юниорских чемпионатах мира (2024, 2023), одном Кубке Глинки-Гретцки (2024) и одном Кубке мира среди игроков до 17 лет (2023). На молодёжном чемпионате мира 2026 года Мартон был капитаном сборной Канады, занял первое место среди всех участников турнира по количеству забитых голов (шесть) и помог команде завоевать бронзовую медаль.

Материалы по теме
«Я подаю плохой пример». Капитан Канады — о своём поведении в матче с Чехией на МЧМ-2026
