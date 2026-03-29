Козырев назвал безобразной игру «Северстали» в концовке третьего периода матча с «Торпедо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о поражении в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф с «Торпедо» (2:3 2ОТ, 1-3). Череповецкая команда вела в счёте с разницей в две шайбы до 59-й минуты матча.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Рейнгардт (Думбадзе, Грегуар) – 50:55 (5x5)     0:2 Грегуар (Абросимов) – 54:41 (5x5)     1:2 Белевич (Гончарук, Атанасов) – 58:19 (6x5)     2:2 Шавин (Летунов, Фирстов) – 59:10 (6x5)     3:2 Гончарук (Летунов, Фирстов) – 80:13 (5x5)    

«Неплохо играли, имели преимущество, но безобразная концовка не позволила нам довести матч до победы. Была потеря концентрации. Понятно, что при счёте 2:0 мы хотели сыграть на результат, понадёжнее. Увы, не получилось. Во втором овертайме комплекс ошибок привёл к пропущенной шайбе. Серия очень энергозатратная, поэтому играл ряд свежих хоккеистов.

В эпизоде со второй пропущенной шайбой показалось, что было нарушение, но в последние минуты мы не могли взять запрос на просмотр момента. Команда сейчас раздосадована результатом. Серия продолжается, будем играть до конца. Сейчас важно правильно восстановиться», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

