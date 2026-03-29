Козырев назвал безобразной игру «Северстали» в концовке третьего периода матча с «Торпедо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о поражении в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф с «Торпедо» (2:3 2ОТ, 1-3). Череповецкая команда вела в счёте с разницей в две шайбы до 59-й минуты матча.
«Неплохо играли, имели преимущество, но безобразная концовка не позволила нам довести матч до победы. Была потеря концентрации. Понятно, что при счёте 2:0 мы хотели сыграть на результат, понадёжнее. Увы, не получилось. Во втором овертайме комплекс ошибок привёл к пропущенной шайбе. Серия очень энергозатратная, поэтому играл ряд свежих хоккеистов.
В эпизоде со второй пропущенной шайбой показалось, что было нарушение, но в последние минуты мы не могли взять запрос на просмотр момента. Команда сейчас раздосадована результатом. Серия продолжается, будем играть до конца. Сейчас важно правильно восстановиться», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.
- 29 марта 2026
