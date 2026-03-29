Исаков высказался о волевой победе «Торпедо» в четвёртом матче серии с «Северсталью»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о волевой победе нижегородской команды в четвёртом матче серии с «Северсталью» (3:2 2ОТ, 3-1). Нижегородцы отыграли две шайбы за последние две минуты третьего периода и победили во втором овертайме.

«Непростой матч, в концовке которого мы сумели проявить все свои лучшие качества. Показали характер. Впереди остался самый сложный шаг. Перед вторым овертаймом попросили команду быть сконцентрированной. «Торпедо-Горький» завершило свой сезон, поэтому группа ребят оттуда будет работать с основной командой. Отсутствие Алексея Кручинина в составе связано с игровыми ситуациями, исходя из прошедшей игры. Отсутствие голов в первые 50 минут игры и четыре гола за оставшиеся 10 минут связываю с тем, что хоккей – одна из самых стремительных и быстрых игр на свете. Здесь всё может перевернуться за полторы-две минуты», — цитирует Исакова пресс-служба КХЛ.