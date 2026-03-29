Исаков высказался о волевой победе «Торпедо» в четвёртом матче серии с «Северсталью»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о волевой победе нижегородской команды в четвёртом матче серии с «Северсталью» (3:2 2ОТ, 3-1). Нижегородцы отыграли две шайбы за последние две минуты третьего периода и победили во втором овертайме.
«Непростой матч, в концовке которого мы сумели проявить все свои лучшие качества. Показали характер. Впереди остался самый сложный шаг. Перед вторым овертаймом попросили команду быть сконцентрированной. «Торпедо-Горький» завершило свой сезон, поэтому группа ребят оттуда будет работать с основной командой. Отсутствие Алексея Кручинина в составе связано с игровыми ситуациями, исходя из прошедшей игры. Отсутствие голов в первые 50 минут игры и четыре гола за оставшиеся 10 минут связываю с тем, что хоккей – одна из самых стремительных и быстрых игр на свете. Здесь всё может перевернуться за полторы-две минуты», — цитирует Исакова пресс-служба КХЛ.
- 29 марта 2026
-
23:30
-
23:15
-
23:05
-
22:55
-
22:35
-
22:20
-
22:08
-
21:40
-
21:22
-
21:06
-
21:02
-
21:00
-
20:51
-
20:43
-
20:40
-
20:27
-
20:21
-
20:15
-
20:09
-
20:03
-
19:58
-
19:55
-
19:44
-
19:30
-
19:26
-
19:00
-
18:41
-
18:29
-
18:09
-
17:44
-
17:37
-
17:28
-
17:20
-
17:05
-
17:02