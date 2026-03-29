«Рейнджерс» обыграли «Флориду», Шестёркин упустил шат-аут на последней минуте матча

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флоридой Пантерз». Победу одержали хозяева площадки со счётом 3:1.

Заброшенными шайбами отметились игроки «Рейнджерс» Адам Сикора, Конор Шири и Адам Фокс, забивший гол в пустые ворота в концовке матча. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин не смог оформить шат-аут, пропустив шайбу за 40 секунд до конца последним, 28-м броском по его воротам. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский пропустил две шайбы с 20 бросков по воротам.

«Рейнджерс» потеряли шансы на выход в плей-офф. «Флорида» сохраняет лишь математические шансы на участие в розыгрыше Кубка Стэнли.