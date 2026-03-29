Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Рейнджерс – Флорида, результат матча 29 марта 2026, счет 3:1, НХЛ 2025/2026

«Рейнджерс» обыграли «Флориду», Шестёркин упустил шат-аут на последней минуте матча
В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флоридой Пантерз». Победу одержали хозяева площадки со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Сикора (Фокс, Лаба) – 45:10     2:0 Шири (Миллер) – 51:14 (sh)     3:0 Фокс (Борген) – 56:06     3:1 Самоскевич (Боквист, Беннинг) – 59:19    

Заброшенными шайбами отметились игроки «Рейнджерс» Адам Сикора, Конор Шири и Адам Фокс, забивший гол в пустые ворота в концовке матча. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин не смог оформить шат-аут, пропустив шайбу за 40 секунд до конца последним, 28-м броском по его воротам. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский пропустил две шайбы с 20 бросков по воротам.

«Рейнджерс» потеряли шансы на выход в плей-офф. «Флорида» сохраняет лишь математические шансы на участие в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Флорида» спасёт сезон, россияне заберут три индивидуальных приза? Оставшиеся интриги НХЛ
