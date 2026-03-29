«Нет слов, одни эмоции». Форвард «Торпедо» — о волевой победе над «Северсталью»

Нападающий ХК «Торпедо» Андрей Белевич высказался о волевой победе нижегородской команды в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с череповецкой «Северсталью» (3:2 2ОТ, 3-1). Нижегородцы сравняли счёт, забросив две шайбы за последние две минуты основного времени, и победили во втором овертайме.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Рейнгардт (Думбадзе, Грегуар) – 50:55 (5x5)     0:2 Грегуар (Абросимов) – 54:41 (5x5)     1:2 Белевич (Гончарук, Атанасов) – 58:19 (6x5)     2:2 Шавин (Летунов, Фирстов) – 59:10 (6x5)     3:2 Гончарук (Летунов, Фирстов) – 80:13 (5x5)    

«Тяжёлая игра, сейчас нет слов, одни эмоции. Сняли вратаря, постарались доставлять на пятак шайбу и забили свои голы. Был эмоциональный подъём после того, как сравняли, здорово отыграли эти овертаймы и заслужили победу. Небольшие изменения в игре соперника, конечно, есть, но мы стараемся подстраиваться, играть чётко в обороне. Ошибки бывают и будут дальше, наша задачи их минимизировать», — передаёт слова Белевича корреспондент «Чемпионата» Виктор Седов.

