«Нет слов, одни эмоции». Форвард «Торпедо» — о волевой победе над «Северсталью»

Нападающий ХК «Торпедо» Андрей Белевич высказался о волевой победе нижегородской команды в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с череповецкой «Северсталью» (3:2 2ОТ, 3-1). Нижегородцы сравняли счёт, забросив две шайбы за последние две минуты основного времени, и победили во втором овертайме.

«Тяжёлая игра, сейчас нет слов, одни эмоции. Сняли вратаря, постарались доставлять на пятак шайбу и забили свои голы. Был эмоциональный подъём после того, как сравняли, здорово отыграли эти овертаймы и заслужили победу. Небольшие изменения в игре соперника, конечно, есть, но мы стараемся подстраиваться, играть чётко в обороне. Ошибки бывают и будут дальше, наша задачи их минимизировать», — передаёт слова Белевича корреспондент «Чемпионата» Виктор Седов.