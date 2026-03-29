Защитник «Торпедо» — о серии с «Северсталью»: победителя выявят выносливость и боевой дух

Защитник ХК «Торпедо» Денис Александров прокомментировал волевую победу в четвёртом матче серии с «Северсталью» (3:2 2ОТ, 3-1).

«Тяжёлый волевой матч. Приятная победа, которая нам была очень важна. По пропущенным шайбам — это сугубо игровые моменты, это плей-офф, накал страстей, такие ошибки будут, но это чисто хоккейная история.

Мне кажется, мы уже полностью притёрлись с соперником, дальше уже победителя выявят физика, выносливость и боевой дух. Четвёртый матч через день всё-таки. Приспособились, восстанавливаемся, работаем. Всё идёт в своём режиме, все к этому готовы», — передаёт слова Александрова корреспондент «Чемпионата» Виктор Седов.