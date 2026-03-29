Защитник «Торпедо» — о серии с «Северсталью»: победителя выявят выносливость и боевой дух
Защитник ХК «Торпедо» Денис Александров прокомментировал волевую победу в четвёртом матче серии с «Северсталью» (3:2 2ОТ, 3-1).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Рейнгардт (Думбадзе, Грегуар) – 50:55 (5x5) 0:2 Грегуар (Абросимов) – 54:41 (5x5) 1:2 Белевич (Гончарук, Атанасов) – 58:19 (6x5) 2:2 Шавин (Летунов, Фирстов) – 59:10 (6x5) 3:2 Гончарук (Летунов, Фирстов) – 80:13 (5x5)
«Тяжёлый волевой матч. Приятная победа, которая нам была очень важна. По пропущенным шайбам — это сугубо игровые моменты, это плей-офф, накал страстей, такие ошибки будут, но это чисто хоккейная история.
Мне кажется, мы уже полностью притёрлись с соперником, дальше уже победителя выявят физика, выносливость и боевой дух. Четвёртый матч через день всё-таки. Приспособились, восстанавливаемся, работаем. Всё идёт в своём режиме, все к этому готовы», — передаёт слова Александрова корреспондент «Чемпионата» Виктор Седов.
Материалы по теме
