Фетисов — о Тардифе: самый бесполезный президент ИИХФ в истории мирового хоккея

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о скором уходе Люка Тардифа с поста президента Международной федерации хоккея. Специалист доработает до октября и не станет переизбираться на должность.

«Я помню, как в Санкт-Петербурге мы устроили фейерверк в честь избрания Тардифа. Он оказался самым бесполезным президентом в истории мирового хоккея. Хотя, насколько я понимаю, мы потратили кучу денег на его избрание. Но имеем то, что имеем.

Чего мы ждём — какую-то Золушку или чудотворца, который придёт и всё поменяет. Может прийти человек ещё хуже, и будем благодарить предыдущего. В ближайшей перспективе я каких-то изменений в международном хоккейном руководстве в плане отношений к нам и белорусам не вижу. Хотя я готов ошибаться», — цитирует Фетисова ТАСС.