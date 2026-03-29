Сегодня, 29 марта, прошёл очередной игровой день первого раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего прошли четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2025/2026 на 29 марта 2026 года:
«Салават Юлаев» – «Автомобилист» — 5:2;
«Трактор» – «Ак Барс» — 2:3 2ОТ;
СКА – ЦСКА — 2:4;
«Торпедо» – «Северсталь» — 3:2 2ОТ.
Пары 1/8 финала плей-офф КХЛ выглядят следующим образом:
Западная конференция:
«Локомотив» (1) — «Спартак» (8). Счёт в серии 2-1.
«Динамо» Минск (2) — «Динамо» Москва (7). Счёт в серии 3-0.
«Северсталь» (3) — «Торпедо» (6). Счёт в серии 1-3.
ЦСКА (4) — СКА (5). Счёт в серии 3-1.
Восточная конференция:
«Металлург» (1) — «Сибирь» (8). Счёт в серии 3-0.
«Авангард» (2) — «Нефтехимик» (7). Счёт в серии 2-1.
«Ак Барс» (3) — «Трактор» (6). Счёт в серии 3-1.
«Автомобилист» (4) — «Салават Юлаев» (5). Счёт в серии 1-3.
Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.