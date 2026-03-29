Определились все пары первого раунда Кубка Харламова

29 марта 2026 года в OLIMPBET чемпионате Молодёжной хоккейной лиги сезона 2025/2026 завершилась стадия плей-ин, по итогам которой определились все 16 участников плей-офф, а также пары первого раунда Кубка Харламова.

На Западе победитель регулярного чемпионата «Локо» встретится с МХК «Динамо СПб», молодёжка московского «Динамо» сыграет против «Динамо-Шинник», действующий чемпион МХК «Спартак» будет противостоять «Академии Михайлова», а «СКА-1946» и «Красная Армия» выявят сильнейшего в армейском дерби. В Восточной конференции сформировались следующие пары: «Омские Ястребы» – «Сибирские Снайперы», «Стальные Лисы» – «Белые Медведи», «Ирбис» – «Чайка», «Толпар» – «Авто».

Серии пройдут до трёх побед и начнутся двумя встречами на площадках клубов с более высокими номерами посева. 2 апреля плей-офф стартует в Западной конференции, 3 апреля — на Востоке.

Все новости RSS

