Сегодня, 29 марта, прошли четыре матча плей-ин OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей плей-ин МХЛ на 29 марта 2026 года:
«Белые Медведи» – «Локо-76» — 2:1 ОТ;
«Мамонты Югры» – «Сибирские Снайперы» — 1:2;
«Чайка» – «Ладья» — 8:0;
«Динамо-Шинник» – «Крылья Советов» — 2:1 ОТ.
Серии плей-ин Западной конференции:
«Тайфун» — «Динамо СПб» — 0-2;
«Крылья Советов» — «Динамо-Шинник» — 1-2;
«Академия СКА» — «Академия Михайлова» — 0-2.
Серии плей-ин Восточной конференции:
«Сибирские Снайперы» — «Мамонты Югры» — 2-0;
«Ладья» — «Чайка» — 0-2;
«Локо-76» — «Белые Медведи» — 0-2.
Напомним, серии проводятся до двух побед. Победители серий получают путёвки в плей-офф МХЛ.