Результаты матчей плей-ин МХЛ на 29 марта 2026 года

Сегодня, 29 марта, прошли четыре матча плей-ин OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей плей-ин МХЛ на 29 марта 2026 года:

«Белые Медведи» – «Локо-76» — 2:1 ОТ;

«Мамонты Югры» – «Сибирские Снайперы» — 1:2;

«Чайка» – «Ладья» — 8:0;

«Динамо-Шинник» – «Крылья Советов» — 2:1 ОТ.

Серии плей-ин Западной конференции:

«Тайфун» — «Динамо СПб» — 0-2;

«Крылья Советов» — «Динамо-Шинник» — 1-2;

«Академия СКА» — «Академия Михайлова» — 0-2.

Серии плей-ин Восточной конференции:

«Сибирские Снайперы» — «Мамонты Югры» — 2-0;

«Ладья» — «Чайка» — 0-2;

«Локо-76» — «Белые Медведи» — 0-2.

Напомним, серии проводятся до двух побед. Победители серий получают путёвки в плей-офф МХЛ.