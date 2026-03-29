Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Вегас» уволил Брюса Кэссиди и назначил главным тренером Джона Тортореллу

«Вегас Голден Найтс» уволил Брюса Кэссиди с поста главного тренера команды. Как сообщает пресс-служба клуба, новым главным тренером команды назначен Джон Торторелла. Генеральный менеджер «Вегаса» Келли Маккриммон прокомментировал это решение.

«Мы благодарим Брюса Кэссиди за его преданность нашему хоккейному клубу и сообществу на протяжении последних четырёх сезонов. Под руководством Брюса мы достигли нашей главной цели в 2023 году, завоевав Кубок Стэнли. Брюс навсегда останется в памяти нашей организации благодаря своим достижениям. В преддверии заключительного этапа регулярного сезона мы считаем, что нам необходимы перемены, чтобы вернуться к тому уровню игры, который ожидается от нашего клуба. С Джоном Тортореллой мы привлекаем чемпиона Кубка Стэнли, а также одного из самых опытных и уважаемых тренеров в НХЛ. Его руководство станет большим подспорьем для нашей команды в решающий момент сезона. Мы с нетерпением ждём встречи с Джоном в Вегасе», — цитирует Маккриммона пресс-служба клуба.

На данный момент «Вегас» занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе и лишь на четыре очка опережает «Лос-Анджелес», находящийся за пределами зоны плей-офф.

