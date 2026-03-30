Никита Кучеров пропустит второй подряд матч «Тампа-Бэй» из-за болезни

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров пропустит домашний матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» из-за болезни. Об этом сообщает пресс-служба «молний». Встреча пройдёт в ночь на 30 марта и начнётся в 00:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
2-й период
0 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл

Это будет второй подряд пропущенный матч Кучерова из-за болезни. Россиянин не принимал участия в предыдущей встрече с «Оттавой Сенаторз» (4:2).

32-летний форвард в 67 играх нынешнего сезона набрал 121 (40+81) очко. Россиянин отстаёт на три очка в списке лучших бомбардиров от канадского форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

Кучеров выступает за «Тампу» с сезона-2013/2014. Вместе с командой он дважды выигрывал Кубок Стэнли. Никита трижды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ.

