Марченко повторил достижение Панарина в «Коламбусе»

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Бостон Брюинз».

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 00:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
3-й период
3 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Дженнер (Гарланд) – 06:17     2:0 Марчмент (Проворов, Марченко) – 07:45     3:0 Койл (Марченко, Марчмент) – 19:32 (pp)     3:1 Макэвой (Заха, Арвидссон) – 46:29     3:2 Заха (Макэвой, Арвидссон) – 48:43 (pp)    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:0 в пользу хозяев. Российский нападающий Кирилл Марченко отметился двумя результативными передачами во первом периоде.

Таким образом, Марченко (0+2) провёл 19-й в карьере результативный период с двумя очками и сравнялся с Артемием Панариным по этому показателю — это восьмой результат в истории «Коламбус Блю Джекетс», сообщает официальный сайт лиги.

В нынешнем сезоне на счету Марченко принял участие в 68 матчах, в которых записал в свой актив 25 голов и 36 результативных передач.

