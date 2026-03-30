Марченко повторил достижение Панарина в «Коламбусе»

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Бостон Брюинз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:0 в пользу хозяев. Российский нападающий Кирилл Марченко отметился двумя результативными передачами во первом периоде.

Таким образом, Марченко (0+2) провёл 19-й в карьере результативный период с двумя очками и сравнялся с Артемием Панариным по этому показателю — это восьмой результат в истории «Коламбус Блю Джекетс», сообщает официальный сайт лиги.

В нынешнем сезоне на счету Марченко принял участие в 68 матчах, в которых записал в свой актив 25 голов и 36 результативных передач.