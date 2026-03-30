Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Хоккей Новости

«Очевидно, они смещались под бросок Овечкина». Хатсон – о голевой передаче на Строума

«Очевидно, они смещались под бросок Овечкина». Хатсон – о голевой передаче на Строума
Американский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Коул Хатсон высказался о своей результативной передаче на Дилана Строума в матче с «Вегас Голден Найтс» (5:4 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 5
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Лапьер (Мирошниченко, Дьюхейм) – 06:06     0:2 Сурдиф (Макмайкл, Хатсон) – 21:55 (pp)     0:3 Бовиллье (Леонард, Сурдиф) – 26:49     1:3 Дауд – 30:38 (sh)     2:3 Андерссон (Айкел) – 31:03 (sh)     3:3 Айкел (Андерссон) – 33:18     4:3 Марнер (Дорофеев, Айкел) – 40:31 (pp)     4:4 Строум (Хатсон, Овечкин) – 48:54 (pp)     4:5 Строум – 65:00    

«Очевидно, они смещались под бросок Александр Овечкин в одно касание. Поэтому я сместился в его сторону. Я всё время искал возможность броска, но понял, что они слишком перекрывают меня. Тогда я просто отдал передачу поперёк, и у него были пустые ворота», — приводит слова Хатсона официальный сайт столичного клуба.

Отметим, гол Строума позволил «Вашингтону» сравнять счёт в матче в третьем периоде и перевести игру в овертайм. Позже столичный клуб одержал победу в серии буллитов.

