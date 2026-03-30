«Очевидно, они смещались под бросок Овечкина». Хатсон – о голевой передаче на Строума

Американский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Коул Хатсон высказался о своей результативной передаче на Дилана Строума в матче с «Вегас Голден Найтс» (5:4 Б).

«Очевидно, они смещались под бросок Александр Овечкин в одно касание. Поэтому я сместился в его сторону. Я всё время искал возможность броска, но понял, что они слишком перекрывают меня. Тогда я просто отдал передачу поперёк, и у него были пустые ворота», — приводит слова Хатсона официальный сайт столичного клуба.

Отметим, гол Строума позволил «Вашингтону» сравнять счёт в матче в третьем периоде и перевести игру в овертайм. Позже столичный клуб одержал победу в серии буллитов.