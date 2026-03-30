«Очевидно, они смещались под бросок Овечкина». Хатсон – о голевой передаче на Строума
Поделиться
Американский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Коул Хатсон высказался о своей результативной передаче на Дилана Строума в матче с «Вегас Голден Найтс» (5:4 Б).
НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 5
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Лапьер (Мирошниченко, Дьюхейм) – 06:06 0:2 Сурдиф (Макмайкл, Хатсон) – 21:55 (pp) 0:3 Бовиллье (Леонард, Сурдиф) – 26:49 1:3 Дауд – 30:38 (sh) 2:3 Андерссон (Айкел) – 31:03 (sh) 3:3 Айкел (Андерссон) – 33:18 4:3 Марнер (Дорофеев, Айкел) – 40:31 (pp) 4:4 Строум (Хатсон, Овечкин) – 48:54 (pp) 4:5 Строум – 65:00
«Очевидно, они смещались под бросок Александр Овечкин в одно касание. Поэтому я сместился в его сторону. Я всё время искал возможность броска, но понял, что они слишком перекрывают меня. Тогда я просто отдал передачу поперёк, и у него были пустые ворота», — приводит слова Хатсона официальный сайт столичного клуба.
Отметим, гол Строума позволил «Вашингтону» сравнять счёт в матче в третьем периоде и перевести игру в овертайм. Позже столичный клуб одержал победу в серии буллитов.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 марта 2026
-
02:40
-
02:22
-
01:37
-
01:19
-
00:01
- 29 марта 2026
-
23:55
-
23:53
-
23:50
-
23:45
-
23:40
-
23:30
-
23:15
-
23:05
-
22:55
-
22:35
-
22:20
-
22:08
-
21:40
-
21:22
-
21:06
-
21:02
-
21:00
-
20:51
-
20:43
-
20:40
-
20:27
-
20:21
-
20:15
-
20:09
-
20:03
-
19:58
-
19:55
-
19:44
-
19:30
-
19:26