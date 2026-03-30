Свечников забил 80-й гол «Каролины» в первых периодах. Это второй результат текущей НХЛ

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты на льду стадиона «Леново Центр» в американском Роли.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, гол Андрея стал для «Каролины» 80-м в первых периодах в этом сезоне, что является вторым лучшим результатом среди всех команд после «Колорадо Эвеланш» (84).
В нынешнем сезоне 26-летний Андрей провёл 72 матча, в которых отметился 26 заброшенными шайбами и 36 результативными передачами при полезности «-1».
На момент написания новости идёт третий период. Счёт 3:1 в пользу гостей.
