Свечников забил 80-й гол «Каролины» в первых периодах. Это второй результат текущей НХЛ

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты на льду стадиона «Леново Центр» в американском Роли.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Свечников (Джарвис, Ахо) – 08:37 (pp)     1:1 Судзуки (Кофилд, Хатсон) – 26:18     1:2 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 37:32     1:3 Судзуки (Слафковски, Демидов) – 39:53 (pp)    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, гол Андрея стал для «Каролины» 80-м в первых периодах в этом сезоне, что является вторым лучшим результатом среди всех команд после «Колорадо Эвеланш» (84).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне 26-летний Андрей провёл 72 матча, в которых отметился 26 заброшенными шайбами и 36 результативными передачами при полезности «-1».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт 3:1 в пользу гостей.

