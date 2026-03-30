Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Каролина Харрикейнз — Монреаль Канадиенс, результат матча 30 марта 2026, счет 1:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Монреаль» с ассистом Демидова одолел «Каролину», продлив серию побед. Свечников забил
Комментарии

В ночь с 29 на 30 марта мск на льду «Леново Центра» в американском Роли завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс». Гости выиграли встречу со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Свечников (Джарвис, Ахо) – 08:37 (pp)     1:1 Судзуки (Кофилд, Хатсон) – 26:18     1:2 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 37:32     1:3 Судзуки (Слафковски, Демидов) – 39:53 (pp)    

В составе победителей голами отличились Ник Судзуки (2+1) и Коул Кофилд (1+1). Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился результативной передачей на третий гол своей команды. Форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился голом, который стал единственным для хозяев льда. Защитник Александр Никишин

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Отметим, для «Монреаля» это пятая победа подряд в НХЛ. Канадская команда набрал 94 очка после 73 матчей и занимает четвёртое место Восточной конференции. «Каролина», несмотря на поражение, осталась лидером Востока с 98 очками после 73 игр.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android