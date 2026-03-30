«Монреаль» с ассистом Демидова одолел «Каролину», продлив серию побед. Свечников забил

В ночь с 29 на 30 марта мск на льду «Леново Центра» в американском Роли завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс». Гости выиграли встречу со счётом 3:1.

В составе победителей голами отличились Ник Судзуки (2+1) и Коул Кофилд (1+1). Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился результативной передачей на третий гол своей команды. Форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился голом, который стал единственным для хозяев льда. Защитник Александр Никишин

Отметим, для «Монреаля» это пятая победа подряд в НХЛ. Канадская команда набрал 94 очка после 73 матчей и занимает четвёртое место Восточной конференции. «Каролина», несмотря на поражение, осталась лидером Востока с 98 очками после 73 игр.