Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Коламбус Блю Джекетс — Бостон Брюинз, результат матча 30 марта 2026, счёт 3:4 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Бостон» отыгрался с 0:3 и победил по буллитам «Коламбус». Россияне набрали три очка
Комментарии

В ночь с 29 на 30 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 00:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
Б
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Дженнер (Гарланд) – 06:17     2:0 Марчмент (Проворов, Марченко) – 07:45     3:0 Койл (Марченко, Марчмент) – 19:32 (pp)     3:1 Макэвой (Заха, Арвидссон) – 46:29     3:2 Заха (Макэвой, Арвидссон) – 48:43 (pp)     3:3 Заха (Арвидссон) – 59:49 (pp)     3:4 Арвидссон – 65:00    

В составе победителей дубль оформил Павел Заха. Ещё одну шайбу забросил Чарли Макэвой (1+1). У Россиян Никиты Задорова и Марата Хуснутдинова показатель полезности составил «-1».

За «Коламбус» забивали Бун Дженнер, Мэйсон Марчмент (1+1) и Чарли Койл. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей. Форвард Кирилл Марченко отдал два результативных паса и не реализовал послематчевый буллит. Егор Замула очков в матче не набрал.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
