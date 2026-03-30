«Бостон» отыгрался с 0:3 и победил по буллитам «Коламбус». Россияне набрали три очка

В ночь с 29 на 30 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Павел Заха. Ещё одну шайбу забросил Чарли Макэвой (1+1). У Россиян Никиты Задорова и Марата Хуснутдинова показатель полезности составил «-1».

За «Коламбус» забивали Бун Дженнер, Мэйсон Марчмент (1+1) и Чарли Койл. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей. Форвард Кирилл Марченко отдал два результативных паса и не реализовал послематчевый буллит. Егор Замула очков в матче не набрал.

