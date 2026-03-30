«Тампа» без Кучерова и Василевского обыграла «Нэшвилл»
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Кемелль – 28:31 1:1 Гюнцель – 33:32 2:1 Хагель (Гюнцель) – 44:33 2:2 Форсберг (Свечков, Вильсбю) – 44:53 3:2 Перри (Гюнцель, Лиллеберг) – 46:52
В составе «Тампы» отличились Джейк Гюнцель, Брэндон Хагель и Кори Перри. Российский нападающий клуба Никита Кучеров пропускал матч из-за болезни. Голкипер Андрей Василевский также не принимал участие в этой встрече.
За «Нэшвилл» забивали Йоаким Кемелль и Филип Форсберг. Российский нападающий Фёдор Свечков отметился результативной передачей.
В следующем матче регулярного чемпионата «Тампа» сыграет с «Монреаль Канадиенс», а «Нэшвилл» встретится с «Лос-Анджелес Кингз».
