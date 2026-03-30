«Тампа» без Кучерова и Василевского обыграла «Нэшвилл»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе «Тампы» отличились Джейк Гюнцель, Брэндон Хагель и Кори Перри. Российский нападающий клуба Никита Кучеров пропускал матч из-за болезни. Голкипер Андрей Василевский также не принимал участие в этой встрече.

За «Нэшвилл» забивали Йоаким Кемелль и Филип Форсберг. Российский нападающий Фёдор Свечков отметился результативной передачей.

В следующем матче регулярного чемпионата «Тампа» сыграет с «Монреаль Канадиенс», а «Нэшвилл» встретится с «Лос-Анджелес Кингз».