«Тяжело смотреть на такое». Форвард «Вашингтона» — о столкновении Протаса и Дауда

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Энтони Бовиллье прокомментировал столкновение белоруса Алексея Протаса и Ника Дауда в матче регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс» (5:4 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 5
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Лапьер (Мирошниченко, Дьюхейм) – 06:06     0:2 Сурдиф (Макмайкл, Хатсон) – 21:55 (pp)     0:3 Бовиллье (Леонард, Сурдиф) – 26:49     1:3 Дауд – 30:38 (sh)     2:3 Андерссон (Айкел) – 31:03 (sh)     3:3 Айкел (Андерссон) – 33:18     4:3 Марнер (Дорофеев, Айкел) – 40:31 (pp)     4:4 Строум (Хатсон, Овечкин) – 48:54 (pp)     4:5 Строум – 65:00    

«Тяжело смотреть, когда такое происходит. Пересматриваешь момент и понимаешь, что случилось. Конечно, зная Дауда с другой стороны, это было страшно для обеих команд, а когда сталкиваются два знакомых тебе игрока — ещё страшнее.

Мы говорим, что на льду нет друзей, но когда видишь, как кто-то падает после такого столкновения, это всегда тревожно. Хорошо, что Дауд вернулся на лёд, и, похоже, с Протасом тоже всё в порядке», — приводит слова Бовиллье официальный сайт столичного клуба.

Врачи обеих команд вышли на лёд. У Дауда пошла кровь из-за рассечения брови, а Протас попытался встать на ноги, но тут же упал на колени. Игроки отправились в раздевалки. Нарушение правил зафиксировано не было. В итоге 35-летний нападающий «Вегаса» вернулся в игру и забросил первую шайбу своей команды при счёте 0:3. Белорус же больше на лёд не выходил.

