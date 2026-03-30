«Тяжело смотреть на такое». Форвард «Вашингтона» — о столкновении Протаса и Дауда

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Энтони Бовиллье прокомментировал столкновение белоруса Алексея Протаса и Ника Дауда в матче регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс» (5:4 Б).

«Тяжело смотреть, когда такое происходит. Пересматриваешь момент и понимаешь, что случилось. Конечно, зная Дауда с другой стороны, это было страшно для обеих команд, а когда сталкиваются два знакомых тебе игрока — ещё страшнее.

Мы говорим, что на льду нет друзей, но когда видишь, как кто-то падает после такого столкновения, это всегда тревожно. Хорошо, что Дауд вернулся на лёд, и, похоже, с Протасом тоже всё в порядке», — приводит слова Бовиллье официальный сайт столичного клуба.

Врачи обеих команд вышли на лёд. У Дауда пошла кровь из-за рассечения брови, а Протас попытался встать на ноги, но тут же упал на колени. Игроки отправились в раздевалки. Нарушение правил зафиксировано не было. В итоге 35-летний нападающий «Вегаса» вернулся в игру и забросил первую шайбу своей команды при счёте 0:3. Белорус же больше на лёд не выходил.