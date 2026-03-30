Гол Михеева не спас «Чикаго» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

В ночь с 29 на 30 марта на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 5:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадский форвард Коннор Браун, защитник из Словакии Шимон Немец, канадец Даги Хэмилтон и американский нападающий Джек Хьюз, оформивший в этом матче дубль.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились российский нападающий Илья Михеев и американский форвард Фрэнк Назар, на счету которого дубль.

Следующий матч «Нью-Джерси» проведёт на выезде с «Нью-Йорк Рейнджерс» первого апреля. «Чикаго» же дома встретится с «Виннипег Джетс» также первого апреля.