Нью-Джерси Дэвилз — Чикаго Блэкхоукс, результат матча 30 марта 2026, счет 5:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол Михеева не спас «Чикаго» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
В ночь с 29 на 30 марта на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Михеев (Фронделль, Кревьер) – 04:19     1:1 Браун (Хьюз, Хьюз) – 11:15 (pp)     1:2 Назар (Донато, Бураковски) – 13:11     2:2 Немец (Мерсер, Хишир) – 35:48     2:3 Назар (Бедард, Фронделль) – 50:51 (pp)     3:3 Хэмилтон (Хьюз, Майер) – 54:32     4:3 Хьюз (Братт, Зигенталер) – 54:51     5:3 Хьюз (Хишир, Ковачевич) – 59:29    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадский форвард Коннор Браун, защитник из Словакии Шимон Немец, канадец Даги Хэмилтон и американский нападающий Джек Хьюз, оформивший в этом матче дубль.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились российский нападающий Илья Михеев и американский форвард Фрэнк Назар, на счету которого дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч «Нью-Джерси» проведёт на выезде с «Нью-Йорк Рейнджерс» первого апреля. «Чикаго» же дома встретится с «Виннипег Джетс» также первого апреля.

