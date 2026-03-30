Малкин возобновил тренировки на льду, но его участие в грядущем матче НХЛ под вопросом
Поделиться
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин близок к полному восстановлению после травмы верхней части тела. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
39-летний россиянин не выходил на лёд с 22 марта и пропустил три матча регулярного чемпионата. В воскресенье, 29 марта, он возобновил занятия на льду, но его участие в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» в понедельник (30 марта) остаётся под вопросом.
В 50 встречах текущего сезона 39-летний Малкин забросил 15 шайб и сделал 37 результативных передач. Россиянин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, в составе клуба он стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).
Комментарии
