Малкин возобновил тренировки на льду, но его участие в грядущем матче НХЛ под вопросом

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин близок к полному восстановлению после травмы верхней части тела. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

39-летний россиянин не выходил на лёд с 22 марта и пропустил три матча регулярного чемпионата. В воскресенье, 29 марта, он возобновил занятия на льду, но его участие в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» в понедельник (30 марта) остаётся под вопросом.

В 50 встречах текущего сезона 39-летний Малкин забросил 15 шайб и сделал 37 результативных передач. Россиянин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, в составе клуба он стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).