В «Рейнджерс» назвали Шестёркина суперзвездой НХЛ после матча с «Флоридой»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан заявил, что российский голкипер команды Игорь Шестёркин входит в число суперзвёзд НХЛ после того, как его команда победила «Флориду Пантерз» (3:1) в матче регулярного чемпионата. Шестёркин отразил 27 бросков и был назван первой звездой встречи.

«В нашей раздевалке и в клубе никто не воспринимает игру Шестеркина как должное. Он отлично выполняет свою работу. Это один из вратарей-суперзвёзд лиги, и его своевременные сейвы ежедневно дают нам шанс на победу», — приводит слова Салливана пресс-служба НХЛ.

30-летний Шестёркин в текущем сезоне провёл 46 матчей, пропуская в среднем 2,55 шайбы за игру при 91,2% отражённых бросков.