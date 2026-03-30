В «Рейнджерс» назвали Шестёркина суперзвездой НХЛ после матча с «Флоридой»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан заявил, что российский голкипер команды Игорь Шестёркин входит в число суперзвёзд НХЛ после того, как его команда победила «Флориду Пантерз» (3:1) в матче регулярного чемпионата. Шестёркин отразил 27 бросков и был назван первой звездой встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Сикора (Фокс, Лаба) – 45:10     2:0 Шири (Миллер) – 51:14 (sh)     3:0 Фокс (Борген) – 56:06     3:1 Самоскевич (Боквист, Беннинг) – 59:19    

«В нашей раздевалке и в клубе никто не воспринимает игру Шестеркина как должное. Он отлично выполняет свою работу. Это один из вратарей-суперзвёзд лиги, и его своевременные сейвы ежедневно дают нам шанс на победу», — приводит слова Салливана пресс-служба НХЛ.

30-летний Шестёркин в текущем сезоне провёл 46 матчей, пропуская в среднем 2,55 шайбы за игру при 91,2% отражённых бросков.

Материалы по теме
Игорь Шестёркин признан первой звездой матча НХЛ «Рейнджерс» — «Флорида»
