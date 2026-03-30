Игорь Шестёркин признан первой звездой матча НХЛ «Рейнджерс» — «Флорида»
Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин был признан экспертами НХЛ первой звездой домашнего матча регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз» (3:1). В активе Шестёркина 26 отражённых бросков в створ из 27 (96%).
НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Сикора (Фокс, Лаба) – 45:10 2:0 Шири (Миллер) – 51:14 (sh) 3:0 Фокс (Борген) – 56:06 3:1 Самоскевич (Боквист, Беннинг) – 59:19
Второй звездой матча стал нападающий «Рейнджерс» Конор Шири, отличившийся победным голом в составе хозяев. Статус третьей звезды достался защитнику клуба из Нью-Йорка Адаму Фоксу, отметившемуся в протоколе встречи забитым голом и результативной передачей.
30-летний Шестёркин в текущем сезоне провёл 46 матчей, пропуская в среднем 2,55 шайбы за игру при 91,2% отражённых бросков.
