Передача Мичкова помогла «Филадельфии» обыграть «Даллас»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

В составе победителей отличился Трэвис Конечны и Тревор Зеграс. Российский нападающий Матвей Мичков в этой встрече отметился результативной передачей.

Единственную шайбу за «Даллас» шайбу забросил Артту Хюрю.

В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз», а «Даллас» встретится с «Бостон Брюинз». Оба матча пройдут 1 апреля.