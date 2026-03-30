Филадельфия Флайерз — Даллас Старз, результат матча 30 марта 2026, счёт 2:1 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Передача Мичкова помогла «Филадельфии» обыграть «Даллас»
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 1
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Конечны (Мичков, Ристолайнен) – 29:48 (pp)     1:1 Хюрю – 37:53 (sh)     2:1 Зеграс (Йорк, Эрссон) – 63:27    

В составе победителей отличился Трэвис Конечны и Тревор Зеграс. Российский нападающий Матвей Мичков в этой встрече отметился результативной передачей.

Единственную шайбу за «Даллас» шайбу забросил Артту Хюрю.

В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз», а «Даллас» встретится с «Бостон Брюинз». Оба матча пройдут 1 апреля.

Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
