Только один защитник сделал больше ассистов за сезон, чем Лэйн Хатсон в истории «Монреаля»
Поделиться
Защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон отдал два результативных паса в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Каролиной Харрикейнз» (3:1) и установил личный рекорд по числу ассистов в карьере.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Свечников (Джарвис, Ахо) – 08:37 (pp) 1:1 Судзуки (Кофилд, Хатсон) – 26:18 1:2 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 37:32 1:3 Судзуки (Слафковски, Демидов) – 39:53 (pp)
В активе 22-летнего Хатсона 62 результативные передачи в текущем сезоне. Как сообщает пресс-служба НХЛ, результат Хатсона стал третьим по количеству голевых пасов за сезон среди защитников «Канадиенс». Рекордсменом по этому показателю является Ларри Робинсон. Он отдал 66 ассистов в сезоне-1976/1977 и 63 — в сезоне-1985/1986.
Кроме 62 ассистов в активе американца 11 заброшенных шайб.
Комментарии
- 30 марта 2026
-
08:45
-
08:30
-
08:28
-
08:15
-
07:52
-
07:32
-
06:08
-
05:45
-
05:08
-
04:45
-
04:35
-
04:06
-
03:02
-
02:47
-
02:40
-
02:22
-
01:37
-
01:19
-
00:01
- 29 марта 2026
-
23:55
-
23:53
-
23:50
-
23:45
-
23:40
-
23:30
-
23:15
-
23:05
-
22:55
-
22:35
-
22:20
-
22:08
-
21:40
-
21:22
-
21:06
-
21:02