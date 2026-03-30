Только один защитник сделал больше ассистов за сезон, чем Лэйн Хатсон в истории «Монреаля»

Только один защитник сделал больше ассистов за сезон, чем Лэйн Хатсон в истории «Монреаля»
Защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон отдал два результативных паса в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Каролиной Харрикейнз» (3:1) и установил личный рекорд по числу ассистов в карьере.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Свечников (Джарвис, Ахо) – 08:37 (pp)     1:1 Судзуки (Кофилд, Хатсон) – 26:18     1:2 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 37:32     1:3 Судзуки (Слафковски, Демидов) – 39:53 (pp)    

В активе 22-летнего Хатсона 62 результативные передачи в текущем сезоне. Как сообщает пресс-служба НХЛ, результат Хатсона стал третьим по количеству голевых пасов за сезон среди защитников «Канадиенс». Рекордсменом по этому показателю является Ларри Робинсон. Он отдал 66 ассистов в сезоне-1976/1977 и 63 — в сезоне-1985/1986.

Кроме 62 ассистов в активе американца 11 заброшенных шайб.

Материалы по теме
Видео
«Монреаль» с ассистом Демидова одолел «Каролину», продлив серию побед. Свечников забил
