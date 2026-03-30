«Чаще всего им моя помощь не нужна». Тренер «Тампы» Купер высказался о своих игроках

Тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу своей команды над «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3:2 в матче НХЛ, который прошёл сегодня.

«У этой группы игроков есть врождённая способность исправлять ситуацию. Чаще всего им моя помощь не нужна, иногда нужна. Думаю, усталость играет большую роль во всём этом», — сказал Купер на пресс-конференции после матча.

В следующем матче регулярного чемпионата «Тампа» сыграет с «Монреаль Канадиенс», а «Нэшвилл» встретится с «Лос-Анджелес Кингз».

«Тампа» занимает первое место Востока с 98 очками в активе.

