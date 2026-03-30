Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Чаще всего им моя помощь не нужна». Тренер «Тампы» Купер высказался о своих игроках

«Чаще всего им моя помощь не нужна». Тренер «Тампы» Купер высказался о своих игроках
Комментарии

Тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу своей команды над «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3:2 в матче НХЛ, который прошёл сегодня.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Кемелль (Форсберг, Бэррон) – 28:31     1:1 Гюнцель (Рэддиш, Д'Астус) – 33:32     2:1 Хагель (Гюнцель) – 44:33     2:2 Форсберг (Свечков, Вильсбю) – 44:53     3:2 Перри (Гюнцель, Лиллеберг) – 46:52    

«У этой группы игроков есть врождённая способность исправлять ситуацию. Чаще всего им моя помощь не нужна, иногда нужна. Думаю, усталость играет большую роль во всём этом», — сказал Купер на пресс-конференции после матча.

В следующем матче регулярного чемпионата «Тампа» сыграет с «Монреаль Канадиенс», а «Нэшвилл» встретится с «Лос-Анджелес Кингз».

«Тампа» занимает первое место Востока с 98 очками в активе.

Материалы по теме
Видео
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android