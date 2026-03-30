«Чаще всего им моя помощь не нужна». Тренер «Тампы» Купер высказался о своих игроках
Тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу своей команды над «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3:2 в матче НХЛ, который прошёл сегодня.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Кемелль (Форсберг, Бэррон) – 28:31 1:1 Гюнцель (Рэддиш, Д'Астус) – 33:32 2:1 Хагель (Гюнцель) – 44:33 2:2 Форсберг (Свечков, Вильсбю) – 44:53 3:2 Перри (Гюнцель, Лиллеберг) – 46:52
«У этой группы игроков есть врождённая способность исправлять ситуацию. Чаще всего им моя помощь не нужна, иногда нужна. Думаю, усталость играет большую роль во всём этом», — сказал Купер на пресс-конференции после матча.
В следующем матче регулярного чемпионата «Тампа» сыграет с «Монреаль Канадиенс», а «Нэшвилл» встретится с «Лос-Анджелес Кингз».
«Тампа» занимает первое место Востока с 98 очками в активе.
