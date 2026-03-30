Кофилд оторвался от Макдэвида и Кучерова в гонке снайперов сезона, уступая лишь Маккиннону
Американский нападающий «Монреаль Канадиенс» Коул Кофилд отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролина Харрикейнз» (3:1) и улучшил своё положение в гонке снайперов сезона-2025/2026.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Свечников (Джарвис, Ахо) – 08:37 (pp)     1:1 Судзуки (Кофилд, Хатсон) – 26:18     1:2 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 37:32     1:3 Судзуки (Слафковски, Демидов) – 39:53 (pp)    

На счету 25-летнего форварда стало 46 голов в текущем сезоне НХЛ. Он располагается на второй строчке в рейтинге снайперов нынешнего сезона. Таким образом, Кофилд увеличил отрыв от нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида (42) и форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова (40) по этому показателю.

Возглавляет этот топ канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. В его активе 48 заброшенных шайб.

