Кофилд оторвался от Макдэвида и Кучерова в гонке снайперов сезона, уступая лишь Маккиннону

Американский нападающий «Монреаль Канадиенс» Коул Кофилд отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролина Харрикейнз» (3:1) и улучшил своё положение в гонке снайперов сезона-2025/2026.

На счету 25-летнего форварда стало 46 голов в текущем сезоне НХЛ. Он располагается на второй строчке в рейтинге снайперов нынешнего сезона. Таким образом, Кофилд увеличил отрыв от нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида (42) и форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова (40) по этому показателю.

Возглавляет этот топ канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. В его активе 48 заброшенных шайб.

