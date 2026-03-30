Результаты матчей НХЛ на 30 марта 2026 года

В ночь на 30 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 30 марта 2026 года:

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Флорида Пантерз» — 3:1;
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Нэшвилл Предаторз» — 3:2;
«Коламбус Блю Джекетс» – «Бостон Брюинз» — 3:4 Б;
«Каролина Харрикейнз» – «Монреаль Канадиенс» — 1:3;
«Филадельфия Флайерз» – «Даллас Старз» — 2:1 ОТ;
«Нью-Джерси Дэвилз» – «Чикаго Блэкхоукс» — 5:3.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 98 очками после 73 матчей возглавляет «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» со 106 очками после 72 игр. Регулярка Национальной хоккейной лиги завершится 17 апреля.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
