Артюхин: если СКА атакующая команда, то должна и помногу забивать

Бывший форвард ЦСКА и СКА Евгений Артюхин высказался о ходе серии между армейскими клубами. Московские армейцы обыграли петербургский клуб со счётом 4:2 и повели в серии 3-1. Пятый матч серии пройдёт на площадке ЦСКА.

– СКА оказался на грани вылета из Кубка Гагарина. Какие вы видите причины этого?

– По причинам нужно копать глубже — с начала сезона. Если так говорить, команда уступает и уступает. По игре результата нет. Всё-таки команда ЦСКА более дисциплинированна. Москвичи увереннее играют в обороне. Считаю, что тут надо от начала отталкиваться. У СКА и селекция была проведена не на самом высшем уровне, те же иностранцы не показывают тот хоккей, что надо. Также в обороне есть люди, которые не могут играть на таком уровне. Они ошибаются, хотя не должны этого делать. Я просто не могу говорить фамилии, но в команде есть дисбаланс. Вратарская линия… При всём уважении к ребятам, которые очень хорошие и перспективные, но может быть они ещё не доросли до того, чтобы тащить все матчи. У них хорошее будущее, но сейчас это не те голкиперы, которые могут вытащить СКА в финал Кубка Гагарина.

– Как вы оцените шансы команды Ларионова вернуть серию в Петербург?

– Сложно, но им всё по силам. Они показали, что могут играть. Опять же всё зависит от ребят — смогут ли они сыграть строго в обороне, забросить шайбы… В ЦСКА немного другой подбор игроков. Там хоккеисты подбирались под систему, каждый выполняет свою роль. В СКА пока только атакующая команда. Но если она атакующая, то должна и помногу забивать. К сожалению, у них это пока не получается, — цитирует Артюхина «Спорт день за днём».