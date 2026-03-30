«Мы действовали единым кулаком». Гончарук — о волевой победе «Торпедо» над «Северсталью»

Нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук оценил волевую победу над «Северсталью» (3:2 2ОТ) в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Гагарина (3-1). Нижегородцы отыгрались с 0:2, забив на 59-й и 60-й минутах после замены вратаря на экстра-полевого игрока.

«У нас был запас в пять минут при 0:2, мы понимали, если будем верить друг в друга и играть до конца, то это может принести плоды. Самое главное – мы действовали единым кулаком. Когда забивал победный гол, старался действовать быстро. Получилось качнуть вратаря и отправить ему шайбу между щитков. Этот гол создал Летунов. Он выиграл борьбу и отдал мне передачу – я должен был решать.

Четыре гола за 10 последних минут основного времени – это из-за усталости. Сейчас никакого куража от победы нет. Хочется отдохнуть и восстановиться перед пятой игрой. Порадуемся 15 минут и пойдём отдыхать», – цитирует Гончарука пресс-служба КХЛ.