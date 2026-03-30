«Мы действовали единым кулаком». Гончарук — о волевой победе «Торпедо» над «Северсталью»

«Мы действовали единым кулаком». Гончарук — о волевой победе «Торпедо» над «Северсталью»
Нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук оценил волевую победу над «Северсталью» (3:2 2ОТ) в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Гагарина (3-1). Нижегородцы отыгрались с 0:2, забив на 59-й и 60-й минутах после замены вратаря на экстра-полевого игрока.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Рейнгардт (Думбадзе, Грегуар) – 50:55 (5x5)     0:2 Грегуар (Абросимов) – 54:41 (5x5)     1:2 Белевич (Гончарук, Атанасов) – 58:19 (6x5)     2:2 Шавин (Летунов, Фирстов) – 59:10 (6x5)     3:2 Гончарук (Летунов, Фирстов) – 80:13 (5x5)    

«У нас был запас в пять минут при 0:2, мы понимали, если будем верить друг в друга и играть до конца, то это может принести плоды. Самое главное – мы действовали единым кулаком. Когда забивал победный гол, старался действовать быстро. Получилось качнуть вратаря и отправить ему шайбу между щитков. Этот гол создал Летунов. Он выиграл борьбу и отдал мне передачу – я должен был решать.

Четыре гола за 10 последних минут основного времени – это из-за усталости. Сейчас никакого куража от победы нет. Хочется отдохнуть и восстановиться перед пятой игрой. Порадуемся 15 минут и пойдём отдыхать», – цитирует Гончарука пресс-служба КХЛ.

